2023, Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin
Энтони Джошуа vs. Джермейн Франклин (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Легендарный Энтони Джошуа возвращается после двух поражений подряд. За бой против Джермейна Франклина британец гарантированно получит 10 миллионов фунтов. Впервые за 13 поединков Эй Джей будет драться не за титулы чемпиона мира, а чтобы попытаться вернуть карьеру на прежний уровень.
