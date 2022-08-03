Enchantimals. Тайны заснеженной долины (фильм, 2020) смотреть онлайн

Enchantimals. Тайны заснеженной долины
Enchantimals. Тайны заснеженной долины

История начинается с того, что мишка Пристина разлучается со своим зверьком Снежком, когда их дом-льдина раскалывается пополам и разделяет их. Пристина грустит и отправляется пожить к своей подруге Сибилле в Заснеженную долину, где проходит подготовка к Фестивалю северного сияния. Подруги разрабатывают план поисков потерянного зверька. Гости со всего Эвервайлда прибывают в Заснеженную долину, чтобы попробовать знаменитый горячий шоколад хаски Ханы, покататься на лыжах и насладиться северным сиянием, которое обещает стать самым зрелищным в истории. Но тут случается кое-что неожиданное, что грозит сорвать весь праздник! Волшебницам Энчантималс нужно срочно действовать, чтобы отыскать зверька Пристины, решить новые возникшие проблемы и не допустить срыва чудесного праздника в долине.

