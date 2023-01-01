Эммануэль (фильм, 1974) смотреть онлайн
1974, Emmanuelle
Драмы, Мелодрамы90 мин18+
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Сюжет
Первый фильм о жрице любви Эммануэль. Сюжет служит канвой для описания сексуальных похождений героини в Юго-Восточной Азии.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ЖЖРежиссёр
Жюст
Жэкин
- СКАктриса
Сильвия
Кристель
- АКАктёр
Ален
Кюни
- МГАктриса
Марика
Грин
- ДСАктёр
Даниэль
Сарки
- ЖКАктриса
Жанна
Коллетен
- КБАктриса
Кристин
Буассон
- САктриса
Саманта
- ГБАктёр
Габриэль
Бриан
- ГАктёр
Грегори
- ЖРСценарист
Жан-Луи
Ришар
- ЭАСценарист
Эмманюэль
Арсан
- ИРПродюсер
Ив
Руссе-Руар
- КБМонтажёр
Клодин
Буше
- РСОператор
Ричард
Судзуки
- ПБКомпозитор
Пьер
Башле