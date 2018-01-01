Wink
Фильмы
Эммануэль 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Эммануэль 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «Эммануэль 2»

Режиссёры

Франсис Джакобетти

Francis Giacobetti
Режиссёр

Актёры

Сильвия Кристель

Sylvia Kristel
АктрисаEmmanuelle
Умберто Орсини

Umberto Orsini
АктёрJean
Фредерик Лагаш

Frédéric Lagache
Актёр
Катрин Риве

Catherine Rivet
Актриса
Анри Черняк

Henry Czarniak
Актёр
Том Кларк

Tom Clark
Актёр
Мэрион Уомбл

Marion Womble
Актриса
Лаура Гемсер

Laura Gemser
Актриса

Сценаристы

Франсис Джакобетти

Francis Giacobetti
Сценарист
Боб Элиа

Bob Elia
Сценарист
Эмманюэль Арсан

Emmanuelle Arsan
Сценарист

Продюсеры

Ив Руссе-Руар

Yves Rousset-Rouard
Продюсер
Ален Сирицки

Alain Siritzky
Продюсер

Художники

Коринн Жорри

Corinne Jorry
Художница

Операторы

Робер Фресс

Robert Fraisse
Оператор

Композиторы

Франсис Ле

Francis Lai
Композитор