Elton John - Elton 60: Live at Madison Square Garden (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Элтон Джон отмечает свое 60-летие выступлением в комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в 2007 году. Кроме того, это 60-й концерт артиста, билеты на который были распроданы. Чтобы поздравить Элтона Джона и выразить свое восхищение необычном сет-листом из 33 песен, концерт посетило множество знаменитостей, в том числе Вупи Голдберг, президент США Билл Клинтон и Робин Уильямс. В сет-лист вошли хиты Rocket Man, I'm Still Standing, Saturday Night's Alright For Fighting, Tiny Dancer, Your Song и Funeral For A Friend/Love Lies Bleeding.



