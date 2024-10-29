Елизавета II: Портрет на прощание (фильм, 2022) смотреть онлайн

Елизавета II: Портрет на прощание
Елизавета II: Портрет на прощание
2022, Elizabeth: A Portrait in Part(s)
Документальный, 85 мин

О фильме

Архивные материалы, рассказывающие о жизни королевы, бывшей на престоле дольше любого другого британского монарха. Документальный проект «Елизавета II: Портрет на прощание» — фильм 2022 года, ставший последним в карьере Роджера Мичелла, режиссера «Ноттинг Хилла».

Елизавета стала королевой в 26 лет, ослепительно юная и энергичная. Она вдохновила своим стилем Одри Хепберн и завладела мыслями молодого Пола Маккартни и его друзей. Ее жизнь была полна строгих ритуалов, в которые ей все равно удавалось вносить частичку себя, постепенно становясь ярким символом британской монархии. Фильм Роджера Мичелла расскажет о важных событиях правления Елизаветы II при помощи архивных записей, которые позволят взглянуть на нее как на обычного человека.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.9 IMDb