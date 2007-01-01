Элитный отряд (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

В 1997 году, перед визитом Папы Римского в Рио де-Жанейро, капитан Насцименто из БОПО (Батальона особых полицейских операций) получает задание устранить опасность, исходящую от наркоторговцев, действующих в опасных трущобах поблизости от будущей резиденции Папы. Капитан Насцименто ищет человека, способного заменить его, так как его жена беременна, и он собирается оставить опасную работу и стать наставником новобранцев. В поле зрения капитана попадают два кандидата. Кто же из них получит ответственную должность?



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