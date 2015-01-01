Елена Образцова. Люблю в последний раз (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Оперная дива, первая после Шаляпина, королева меццо-сопрано…



В репертуаре Елены Образцовой было более 80 партий в классических и современных операх. А среди партнеров — самые прославленные музыканты планеты: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас… Миллионы поклонников рукоплескали ей в «Большом театре», «Ковент-Гардене», «Ла Скала», «Метрополитен-опере»…



Однако в жизни Елены Образцовой были не только признание и слава. В эксклюзивном интервью великая певица откровенно говорит о том, почему ушла от первого мужа после 17 лет брака, как нашла любовь всей своей жизни и пережила невыносимую боль утраты.



Елена Образцова смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.