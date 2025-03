Electric Light Orchestra - Live at Wembley 1978 (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Это шоу космического века, состоявшееся в лондонском комплексе «Уэмбли Арена» и снятое Майком Мэнсфилдом, войдет в историю рока как в буквальном смысле неземное. На концерте использовался первый в своем роде инновационный лазерный дисплей, что создало прецедент для будущих рок-концертов. Standing in the Rain, Night in The Rain, Turn to Stone, Tight Rope, Telephone Line, Rock Aria, Wild West Hero, Show Down, Sweet Talking Woman, Roll Over Beethoven.



