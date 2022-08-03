Экстремальная работа (фильм, 2019) смотреть онлайн

Группа детективов из отдела по борьбе с наркотиками не может похвастаться хорошей раскрываемостью и постоянно терпит упреки начальства. Однажды герои узнают, из какого заведения банда наркоторговцев заказывает доставку еды, и решают поработать в этом кафе под прикрытием. Стряпня копов-неудачников начинает пользоваться небывалым спросом, заставляя их задуматься о смене профессии.

