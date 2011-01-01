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Экспресс удовольствий

Экспресс удовольствий (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Masti Express
Драмы102 мин12+

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О фильме

Раджу водитель авторикши и его жена Сима воспитывают приемного сына. В надежде разбогатеть Раджу спускает все деньги на лотерейные билеты. Жена в отчаянии, она грозится покончить жизнь самоубийством. Узнав, что местный авторитет проводит гонки авторикшей, Раджу заявляет свою кандидатуру.

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Страна
Индия
Жанр
Драмы
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

4.1 IMDb