Экспресс удовольствий (фильм, 2011) смотреть онлайн

Раджу водитель авторикши и его жена Сима воспитывают приемного сына. В надежде разбогатеть Раджу спускает все деньги на лотерейные билеты. Жена в отчаянии, она грозится покончить жизнь самоубийством. Узнав, что местный авторитет проводит гонки авторикшей, Раджу заявляет свою кандидатуру.



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