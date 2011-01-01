Экспресс удовольствий (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Masti Express
Драмы102 мин12+
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О фильме
Раджу водитель авторикши и его жена Сима воспитывают приемного сына. В надежде разбогатеть Раджу спускает все деньги на лотерейные билеты. Жена в отчаянии, она грозится покончить жизнь самоубийством. Узнав, что местный авторитет проводит гонки авторикшей, Раджу заявляет свою кандидатуру.
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Рейтинг
4.1 IMDb
- РЯАктёр
Раджпал
Ядав
- ДЛАктёр
Джонни
Левер
- ДДАктриса
Дивья
Дутта
- ВПАктёр
Виджай
Паткар
- МДАктёр
Манодж
Джоши
- РКАктёр
Разак
Кхан
- МКАктёр
Муштак
Кхан
- ХПАктёр
Хемант
Панди
- РВАктёр
Раджеш
Вивек
- УСАктёр
Удай
Сабнис
- БРАктёр
Банти
Ратод
- РШАктёр
Роэн
Шах
- ШМАктёр
Шанкар
Махадеван
- КШАктриса
Кашмира
Шах
- АААктёр
Али
Асгар
- РКАктёр
Раджкумар
Каноджиа
- БРСценарист
Банти
Ратод
- ДКОператор
Дхананджай
Кулкарни