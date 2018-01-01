Wink
Эксперимент Уиджи
Актёры и съёмочная группа фильма «Эксперимент Уиджи»

Режиссёры

Израэль Луна

Israel Luna
Режиссёр
Джозеф Уэллс

Joseph Wells
Режиссёр

Актёры

Джастин Армстронг

Justin Armstrong
АктёрMichael
Карсон Андервуд

Carson Underwood
Актёр
Эрик Виндоу

Eric Window
Актёр
Дэйв Кларк

Dave Clark
Актёр
Миранда Мартинес

Miranda Martinez
Актриса

Сценаристы

Израэль Луна

Israel Luna
Сценарист

Продюсеры

Джозеф Уэллс

Joseph Wells
Продюсер
Тони Миллер

Toni Miller
Продюсер

Монтажёры

Израэль Луна

Israel Luna
Монтажёр
Джозеф Уэллс

Joseph Wells
Монтажёр