Экспедиции для всех (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Несмотря на интерес к исследованиям и желание помогать, люди с инвалидностью долгое время не могли стать участниками экспедиций из-за нарушений здоровья. В фильме мы рассказываем о работе добровольцев с инвалидностью, принявших участие в экспедициях "Восточный бастион – Курильская гряда", "Арктика. Генеральная уборка" и "Парк Мелового периода на Южном Урале". С 2019 по 2023 год 21 доброволец с ОВЗ смог покорить тревожные дали, доказав себе и обществу, что экспедиции – для всех!



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