Его дочь
Актёры и съёмочная группа фильма «Его дочь»

Режиссёры

Татьяна Эверстова

Режиссёр

Актёры

Света Портнягина

АктрисаТаня
Варвара Новогодина

Актриса
Прокопий Яковлев

Актёр

Сценаристы

Татьяна Эверстова

Сценарист

Продюсеры

Мария Эверстова

Продюсер
Татьяна Эверстова

Продюсер

Художники

Михаил Стрекаловский

Художник

Операторы

Веслей Мрозински

Wesley Mrozinski
Оператор