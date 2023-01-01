Эдгар Берланга vs. Джейсон Куигли (фильм, 2023) смотреть онлайн

Битва крепких мастеров за чемпионство Северной Америки по версии WBO NABO. Джейсон Куигли когда-то претендовал на мировой титул, а непобедимый Эдгар Берланга движется к поединку с легендарным Канело Альваресом. «Мэдисон-сквер-гарден» – идеальная площадка для такого солидного противостояния.



Эдгар Берланга vs смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.