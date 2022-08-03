Эдем. Райский остров
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Эдем. Райский остров

Эдем. Райский остров (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.42014, Eden
Триллер, Драма92 мин18+

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О фильме

Самолет терпит крушение у побережья пустынного необитаемого тихоокеанского острова. Выжившие члены американской футбольной команды оказываются в самых ужасных обстоятельствах с ограниченными ресурсами, наедине с дикой природой, и в ближайшее время спасения не будет. Разногласия приводят к тому, что группа разделяется на команды — одну с неуравновешенным лидером, и другую с бескорыстным игроком.

Страна
США, Малайзия, Испания
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.7 IMDb