Самолет терпит крушение у побережья пустынного необитаемого тихоокеанского острова. Выжившие члены американской футбольной команды оказываются в самых ужасных обстоятельствах с ограниченными ресурсами, наедине с дикой природой, и в ближайшее время спасения не будет. Разногласия приводят к тому, что группа разделяется на команды — одну с неуравновешенным лидером, и другую с бескорыстным игроком.

