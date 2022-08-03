Эдем. Райский остров (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.42014, Eden
Триллер, Драма92 мин18+
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О фильме
Самолет терпит крушение у побережья пустынного необитаемого тихоокеанского острова. Выжившие члены американской футбольной команды оказываются в самых ужасных обстоятельствах с ограниченными ресурсами, наедине с дикой природой, и в ближайшее время спасения не будет. Разногласия приводят к тому, что группа разделяется на команды — одну с неуравновешенным лидером, и другую с бескорыстным игроком.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.7 IMDb
- НПАктёр
Нэйт
Паркер
- ГААктёр
Грант
Алан
- Актёр
Джеймс
Римар
- ЕЕАктриса
Ева
Еничкова
- ДЛАктриса
Джессика
Лаундс
- ЛААктриса
Лиор
Айон
- ЮСАктёр
Юджин
Саймон
- ДБАктёр
Диего
Бонета
- ИПАктёр
Итан
Пек
- ДПАктёр
Джои
Поллари
- НПСценарист
Нэйт
Паркер
- Продюсер
Жауме
Кольет-Серра
- НППродюсер
Нэйт
Паркер
- ШВМонтажёр
Шон
Валла
- ХМОператор
Халид
Мохтасеб
- ХВКомпозитор
Хосе
Вильялобос