Эд Стаффорд: Голое выживание. Часть 2 (Discovery) (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Ed Stafford: Naked and Marooned
Документальные44 мин0+
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Сюжет
Путешественник Эд Стаффорд высадился на берег одинокого острова (архипелаг Фиджи) без средств выживания, кроме одной камеры, которая наблюдает, живой ли он.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb