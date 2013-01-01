Эд Стаффорд: Голое выживание. Часть 2 (Discovery) (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Путешественник Эд Стаффорд высадился на берег одинокого острова (архипелаг Фиджи) без средств выживания, кроме одной камеры, которая наблюдает, живой ли он.



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