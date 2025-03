Earth, Wind & Fire - Live in Japan 1990 (фильм, 1990) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм Live In Japan, снятый во время концертного тура в поддержку альбома Heritage в 1990 году на стадионе «Токио Доум», демонстрирует вершину таланта Earth, Wind & Fire. Группа из 12 участников под руководством вокалиста Мориса Уайта и Филипа Бэйли исполняет такие хиты, как System of Survival, September, Fantasy, Shining Star, After The Love Has Gone, Let's Groove и многие другие.



Earth, Wind & Fire - Live in Japan 1990 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.