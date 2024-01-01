Фильм E.1027. Эйлин Грей: Дом у моря

Модернистская драма в документальной оболочке: история знаменитой виллы на Французской Ривьере.

Дом — это манифест. Особенно если он спроектирован с любовью. В конце 1920-х Эйлин Грей, икона дизайна и архитектуры, строит на Лазурном Берегу виллу E.1027 — манифест свободы, чистых линий и женского гения. Дом, названный любовным шифром (E — Eileen, 10 — J, Jean, 2 — B, Badovici, 7 — G, Gray), должен был стать убежищем для нее и ее возлюбленного, архитектурного критика Жана Бадовичи. Но вместо этого он превратился в арену для мелкой зависти и большого предательства.



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