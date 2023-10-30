Джунгли. Райский переполох (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Супруги на грани развода терпят крушение на необитаемом острове — приключенческий ромком из Чехии. Архитектор Ричард и его жена Элис поехали на море — отдохнуть в шикарной обстановке. Однако Ричард портит отпуск известием о своей измене, да еще и предлагает развестись. Пораженная Элис решает вернуться домой раньше времени, но в праздники практически нет рейсов, так что Ричарду приходится договориться с частным пилотом. Самолет падает на необитаемом острове, поэтому Ричарду и Элис нужно выживать в ожидании спасателей. А значит им придется работать вместе. Смогут ли супруги отбросить разногласия и помочь друг другу, узнаете из мелодрамы «Джунгли. Райский переполох» — фильм 2023 года можно смотреть онлайн на Wink.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.1 IMDb
- РГРежиссёр
Рудольф
Гавлик
- ЯПАктриса
Яна
Плодкова
- ИЛАктёр
Иржи
Лангмайер
- ТОАктёр
Тед
Отис
- ТСАктриса
Тереза
Сланска
- МКАктёр
Матей
Кузел
- ЛТАктёр
Луис
Траоре
- РГСценарист
Рудольф
Гавлик
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- АПАктриса дубляжа
Анастасия
Портная
- ВТОператор
Вацлав
Тлапак