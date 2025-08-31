Джой (фильм, 1997) смотреть онлайн

Добрая приключенческая комедия «Джой» — фильм о долге перед тем, кого мы приручили. Наполненное теплом и искренностью кино переносит в мир детской непосредственности и отваги.



Живущий на отдаленном ранчо мальчик Билли обнаруживает, что родителей его любимого кенгуренка Джоя похитили браконьеры. Не раздумывая, он отправляется в опасное путешествие через всю страну, чтобы спасти семью своего друга. По пути герои сталкиваются с неожиданными препятствиями и встречают людей с разными намерениями, но решимость и смелость Билли постепенно привлекает внимание всего континента.



Фильм «Джой» — пример того, как детская целеустремленность может изменить ход событий и вдохновить окружающих. Кино доказывает, что настоящая дружба не знает границ и видовых различий.

