Джой (фильм, 1997) смотреть онлайн

О фильме
Добрая приключенческая комедия «Джой» — фильм о долге перед тем, кого мы приручили. Наполненное теплом и искренностью кино переносит в мир детской непосредственности и отваги.
Живущий на отдаленном ранчо мальчик Билли обнаруживает, что родителей его любимого кенгуренка Джоя похитили браконьеры. Не раздумывая, он отправляется в опасное путешествие через всю страну, чтобы спасти семью своего друга. По пути герои сталкиваются с неожиданными препятствиями и встречают людей с разными намерениями, но решимость и смелость Билли постепенно привлекает внимание всего континента.
Фильм «Джой» — пример того, как детская целеустремленность может изменить ход событий и вдохновить окружающих. Кино доказывает, что настоящая дружба не знает границ и видовых различий.
СтранаАвстралия
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
Рейтинг
- ЙБРежиссёр
Йен
Бэрри
- ДКАктёр
Джэми
Крофт
- ХХАктёр
Харольд
Хопкинс
- АМАктриса
Алекс
МакКенна
- ТБАктёр
Тони
Бриггс
- РКАктриса
Рут
Крэкнелл
- ДЭАктёр
Дэнни
Эдкок
- РГАктриса
Ребекка
Гибни
- МДАктёр
Мартин
Джейкобс
- ГПАктёр
Грант
Пиро
- Актёр
Эд
Бегли мл.
- СБСценарист
Стюарт
Битти
- ГКПродюсер
Грег
Кут
- МЛПродюсер
Майкл
Лэйк
- ББПродюсер
Брайан
Бёрджесс
- ДГХудожница
Дениз
Гуди
- ПЛХудожница
Пета
Лосон
- РМКомпозитор
Роджер
Мэйсон