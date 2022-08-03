Джордж Лопес. Стена (фильм, 2017) смотреть онлайн

У мексикано-американца Джорджа Лопеса накипело – свой четвертый сольный стендап он посвятил Трампу и пресловутой стене. Беспредельно эмоциональное и очень личное высказывание популярного комика вращается вокруг ненависти к иммигрантам нового президента США, напрочь игнорирующего их вклад в американскую экономику. При этом Лопес не забывает посмеяться и над мексиканцами – в том числе над самим собой. Главный слоган: кто работает каждый божий день, тот и делает Америку великой. А как быть со стеной? «Преодолеем!» – заверяет он. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

