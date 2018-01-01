Джон Маккейн: По ком звонит колокол (фильм, 2018) смотреть онлайн

Уникальный документальный фильм о человеке, который стал одной из движущих сил современной американской политики. Джон Маккейн согласился подробно поговорить с авторами этой картины сразу после того, как у него диагностировали рак мозга. В «По ком звонит колокол» сочетаются интервью, записанные специально для проекта, кинохроника и эксклюзивные материалы из домашнего архива. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



