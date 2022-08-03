Двенадцатилетние двойняшки Джейк и Джоанна живут вместе с родителями в уютном поселении на берегу Средиземного моря. Дружная семья не знает горя, как вдруг на их тихую деревеньку нападают гиганты-каннибалы, жаждущие поработить местных жителей. Они похищают родителей двойняшек, но отважный Джейк не теряется и отправляется на поиски мамы и папы. Храброму мальчику предстоит опасное путешествие в компании совы, альбатроса и пары хитрых бобров.

