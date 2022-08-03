Джейк и гиганты
Wink
Фильмы
Джейк и гиганты

Джейк и гиганты (фильм, 2015) смотреть онлайн

6.32015, Jake and the Giants
Мультфильм78 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Двенадцатилетние двойняшки Джейк и Джоанна живут вместе с родителями в уютном поселении на берегу Средиземного моря. Дружная семья не знает горя, как вдруг на их тихую деревеньку нападают гиганты-каннибалы, жаждущие поработить местных жителей. Они похищают родителей двойняшек, но отважный Джейк не теряется и отправляется на поиски мамы и папы. Храброму мальчику предстоит опасное путешествие в компании совы, альбатроса и пары хитрых бобров.

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

6.6 IMDb