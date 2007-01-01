Джесси Стоун. Резкое изменение (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Из-за ухудшения отношений с бывшей женой, шеф полиции провинциального городка Парадайз Джесси Стоун снова начинает прикладываться к бутылке. Чтобы побороть пагубную страсть, Джесси решает с головой окунуться в работу.

Он берется за нераскрытое убийство кассира, совершенное во вре�мя ограбления банка. Однако трудовое рвение Джесси вовлекает его в конфликт с муниципалитетом, который позиционирует Парадайз как спокойный и безопасный морской курорт…



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