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Джесси Стоун. Резкое изменение

Джесси Стоун. Резкое изменение (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Джесси Стоун. Резкое изменение
Боевики84 мин18+

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Сюжет

Из-за ухудшения отношений с бывшей женой, шеф полиции провинциального городка Парадайз Джесси Стоун снова начинает прикладываться к бутылке. Чтобы побороть пагубную страсть, Джесси решает с головой окунуться в работу.
Он берется за нераскрытое убийство кассира, совершенное во время ограбления банка. Однако трудовое рвение Джесси вовлекает его в конфликт с муниципалитетом, который позиционирует Парадайз как спокойный и безопасный морской курорт…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики

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