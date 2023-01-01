2023, Jesse Rodriguez vs. Sunny Edwards
Спортивный63 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Джесси Родригес vs. Санни Эдвардс (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Из двух непобедимых чемпионов таковым останется только один. Объединительный бой наилегчайшего дивизиона – обладатель пояса WBO Джесси Родригес против обладателя пояса IBF Санни Эдвардса. Золотой дубль заметно повлияет на наследие – но чье?
Джесси Родригес vs смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.