Джесси Родригес vs. Санни Эдвардс
Wink
Фильмы
Джесси Родригес vs. Санни Эдвардс
2023, Jesse Rodriguez vs. Sunny Edwards
Спортивный63 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

Джесси Родригес vs. Санни Эдвардс (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Из двух непобедимых чемпионов таковым останется только один. Объединительный бой наилегчайшего дивизиона – обладатель пояса WBO Джесси Родригес против обладателя пояса IBF Санни Эдвардса. Золотой дубль заметно повлияет на наследие – но чье?

Джесси Родригес vs смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спортивный
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг