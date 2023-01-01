Джесси Родригес vs. Кристиан Гонсалес (фильм, 2023) смотреть онлайн

Чемпион мира во втором наилегчайшем весе близок к покорению еще одного дивизиона. Джесси Родригес сойдется с Кристианом Гонсалесом за вакантный пояс WBO в наилегчайшей категории. Американец – явный фаворит. Но Кристиан Гонсалес обязательно доставит звездному боксеру немало проблем.



