Джесси Родригес vs. Кристиан Гонсалес (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Jesse Rodriguez vs. Christian Gonzalez
Спортивный64 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Чемпион мира во втором наилегчайшем весе близок к покорению еще одного дивизиона. Джесси Родригес сойдется с Кристианом Гонсалесом за вакантный пояс WBO в наилегчайшей категории. Американец – явный фаворит. Но Кристиан Гонсалес обязательно доставит звездному боксеру немало проблем.
