Джек — убийца великанов
Wink
Фильмы
Джек — убийца великанов

Джек — убийца великанов (фильм, 2013) смотреть онлайн

4.52013, Jack the Giant Killer
Фэнтези, Боевик82 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Чтобы остановить ужасных чудовищ, угрожающих людям, смельчаку Джеку придeтся вступить с ними в неравный бой...

Страна
США
Жанр
Боевик, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

2.4 КиноПоиск
2.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джек — убийца великанов»