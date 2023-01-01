2023, Jack Catterall vs. Jorge Linares
Спортивный65 мин18+
Джек Кэттеролл vs. Хорхе Линарес (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Прожженный Хорхе Линарес давно перестал быть лучшей версией себя – экс-чемпион мира в трех весовых категориях проиграл три боя подряд и, судя по всему, собирается заканчивать с боксом. Напоследок венесуэлец попробует отнять пояс WBA Intercontinental у бывшего претендента на мировой титул Джека Кэттеролла.
