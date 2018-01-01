Wink
Джастин Бибер. Believe
Актёры и съёмочная группа фильма «Джастин Бибер. Believe»

Актёры и съёмочная группа фильма «Джастин Бибер. Believe»

Режиссёры

Джон М. Чу

Jon M. Chu
Режиссёр

Актёры

Джастин Бибер

Justin Bieber
Актёр
Скутер Браун

Scooter Braun
Актёр
Райан Гуд

Ryan Good
Актёр
Ашер

Usher
Актёр
Пэтти Маллетт

Pattie Mallette
Актриса
Джереми Бибер

Jeremy Bieber
Актёр
Майк Познер

Mike Posner
Актёр
Макс Мартин

Max Martin
Актёр
Уилл Ай Эм

Will.i.am
Актёр
Родни Джеркинс

Rodney Jerkins
Актёр

Продюсеры

Джастин Бибер

Justin Bieber
Продюсер
Скутер Браун

Scooter Braun
Продюсер
Стюарт Форд

Stuart Ford
Продюсер
Гаррет Грант

Garrett Grant
Продюсер

Монтажёры

Джиллиан Твиггер Мол

Jillian Moul
Монтажёр