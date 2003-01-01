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Дьявольский особняк

Дьявольский особняк (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Дьявольский особняк
Ужасы113 мин18+

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Сюжет

Супруги Купер и Лия Тилсон годами ждали, чтобы осуществить свою заветную мечту о загородном доме. И, наконец, их чаяния сбылись они — владельцы необычайно красивого и большого поместья «Холодный ручей». Провинциальный покой, свежий воздух, огромный участок — идеальное место, чтобы достойно встретить старость и дожить до конца дней своих, вот только этот конец может наступить куда раньше, чем предполагалось.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Ужасы

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