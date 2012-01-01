Двойная жизнь Камиллы (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Эрик и Камилла страстно влюбляются друг в друга, и в молодом возрасте у них рождается дочь. 25 лет спустя Эрик уходит от Камиллы к молодой женщине. Вечером 31 декабря Камилла внезапно попадает в прошлое.Влюбится ли она в него снова, если знает, что их любви через 25 лет придeт конец?



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