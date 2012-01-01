Двойная жизнь Камиллы (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Camille redouble
Драмы110 мин18+
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Сюжет
Эрик и Камилла страстно влюбляются друг в друга, и в молодом возрасте у них рождается дочь. 25 лет спустя Эрик уходит от Камиллы к молодой женщине. Вечером 31 декабря Камилла внезапно попадает в прошлое.Влюбится ли она в него снова, если знает, что их любви через 25 лет придeт конец?
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- НЛРежиссёр
Ноэми
Львовски
- НЛАктриса
Ноэми
Львовски
- СГАктёр
Самир
Гесми
- ЖШАктриса
Жюдит
Шемла
- ИХАктриса
Индия
Хэйр
- ЖФАктриса
Жюлия
Фор
- ИМАктриса
Иоланда
Моро
- Актёр
Мишель
Вюйермоз
- Актёр
Дени
Подалидес
- ЖЛАктёр
Жан-Пьер
Лео
- Актёр
Венсан
Лакост
- НЛСценарист
Ноэми
Львовски
- ПМСценарист
Пьер-Оливье
Маттей
- ФССценарист
Флоранс
Сево
- ФКПродюсер
Филипп
Каркассон
- ЖЛПродюсер
Жан-Луи
Ливи
- ФБПродюсер
Френсис
Бьеспфлуг
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- ЭАХудожница
Эльза
Амиел
- МФХудожница
Мадлин
Фонтен
- ДДКомпозитор
Джозеф
Даан
- ГРКомпозитор
Гаэтан
Руссэль