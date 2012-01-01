Двойная жизнь Камиллы
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Двойная жизнь Камиллы

Двойная жизнь Камиллы (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Camille redouble
Драмы110 мин18+

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Сюжет

Эрик и Камилла страстно влюбляются друг в друга, и в молодом возрасте у них рождается дочь. 25 лет спустя Эрик уходит от Камиллы к молодой женщине. Вечером 31 декабря Камилла внезапно попадает в прошлое.Влюбится ли она в него снова, если знает, что их любви через 25 лет придeт конец?

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Двойная жизнь Камиллы»

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