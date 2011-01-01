Wink
Фильмы
Двойная афера

Двойная афера (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Double Dhamaal
Драмы, Индийские137 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

История сосредоточена вокруг четырех друзей: Ади, Роя, Манава и Бомана, которые решили заработать деньги, инвестируя в недвижимость. Они находят инвестора, которого позднее похищает Кабир. Друзья решаются на нешуточную схватку с Кабиром, разыгрывая его.

Двойная афера смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Индия
Качество
SD
Жанры
Индийские, Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Двойная афера»

Всё