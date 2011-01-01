Двойная афера (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Double Dhamaal
Драмы, Индийские137 мин12+
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Сюжет
История сосредоточена вокруг четырех друзей: Ади, Роя, Манава и Бомана, которые решили заработать деньги, инвестируя в недвижимость. Они находят инвестора, которого позднее похищает Кабир. Друзья решаются на нешуточную схватку с Кабиром, разыгрывая его.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
3.9 IMDb
- ИКРежиссёр
Индра
Кумар
- СДАктёр
Санджай
Датт
- РДАктёр
Ритеш
Дешмукх
- АВАктёр
Аршад
Варси
- ДДАктёр
Джавед
Джеффри
- АЧАктёр
Ашиш
Чаудхари
- МШАктриса
Малика
Шерават
- КРАктриса
Кангана
Ранаут
- СКАктёр
Сатиш
Каушик
- ЗХАктёр
Закир
Хуссайн
- ФБСценарист
Фархад
Бхивандивала
- ФСценарист
Фархад-Саджид
- ФССценарист
Фархад
Самджи
- ИКПродюсер
Индра
Кумар
- АТПродюсер
Ашок
Тхакерия
- РШХудожник
Реза
Шараффи
- АБОператор
Асим
Баджадж
- АРКомпозитор
Ананд
Радж Ананд
- АРКомпозитор
Атул
Ранинга
- СВКомпозитор
Санджай
Вандрекар