Двойная афера (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

История сосредоточена вокруг четырех друзей: Ади, Роя, Манава и Бомана, которые решили заработать деньги, инвестируя в недвижимость. Они находят инвестора, которого позднее похищает Кабир. Друзья решаются на нешуточную схватку с Кабиром, разыгрывая его.



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