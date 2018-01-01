Душа (фильм, 1996) смотреть онлайн

Душа
1996, Jaan
Боевик, Драма0+

О фильме

Драматический фильм «Душа» — картина индийского режиссера Раджа Канвара о любви и предательстве.

Комиссар полиции Сурьядев Сингх воспитывает внучку Каджал после того, как погибли родители девушки. Однако кузен Сурьядева — Вишамбер — задумал избавиться от девушки, чтобы завладеть наследством. Для этого он нанимает Карана — бедного молодого человека, который согласен совершить убийство. Юноша входит в доверие к Сурьядеву, инсценируя похищение и «спасение» Каджал, и становится ее телохранителем. Правда, вскоре Каран искренне влюбляется в свою жертву и оказывается перед выбором: выполнить задание или защитить девушку.

Если вы цените индийские мелодрамы, в которых есть и интрига, и сильная романтическая линия, то наверняка получите удовольствие, начав смотреть фильм «Душа». Это кино о том, как любовь меняет человека, заставляя его бороться с самим собой.

Страна
Индия
Жанр
Боевик, Драма, Мелодрама

Актёры и съёмочная группа фильма «Душа»