Душа (фильм, 1996) смотреть онлайн
О фильме
Драматический фильм «Душа» — картина индийского режиссера Раджа Канвара о любви и предательстве.
Комиссар полиции Сурьядев Сингх воспитывает внучку Каджал после того, как погибли родители девушки. Однако кузен Сурьядева — Вишамбер — задумал избавиться от девушки, чтобы завладеть наследством. Для этого он нанимает Карана — бедного молодого человека, который согласен совершить убийство. Юноша входит в доверие к Сурьядеву, инсценируя похищение и «спасение» Каджал, и становится ее телохранителем. Правда, вскоре Каран искренне влюбляется в свою жертву и оказывается перед выбором: выполнить задание или защитить девушку.
Если вы цените индийские мелодрамы, в которых есть и интрига, и сильная романтическая линия, то наверняка получите удовольствие, начав смотреть фильм «Душа». Это кино о том, как любовь меняет человека, заставляя его бороться с самим собой.
Рейтинг
