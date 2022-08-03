Дуэль. Пушкинъ – Лермонтовъ (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Дуэль. Пушкинъ – Лермонтовъ
Фэнтези, Драма133 мин18+
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О фильме
Что представляет собой великий художник, который пережил свою эпоху? Что есть Гений в России? Что есть в ней Гражданин? Россия и мир. Художник и Власть. Порочный свет и чистые души. Высокие идеи и низкое лицемерие. Спасение или катастрофа. Это фильм о сегодняшнем дне.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
- ДБРежиссёр
Денис
Банников
- АКАктёр
Александр
Карпов
- ГЯАктёр
Геннадий
Яковлев
- ЕЛАктёр
Евгений
Лазарев
- Актёр
Арнис
Лицитис
- Актриса
Елена
Соловьёва
- ЖВАктриса
Жанна
Воробьева
- СААктриса
Светлана
Агафошина
- МБАктриса
Мария
Баева
- ВНАктёр
Вячеслав
Невинный мл.
- ВМАктёр
Виталий
Максимов
- ДБСценарист
Денис
Банников
- АЯПродюсер
Аркадий
Яценко
- ЖВПродюсер
Жанна
Воробьева
- МЭКомпозитор
Михаил
Экимян