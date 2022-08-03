Дуэль. Пушкинъ – Лермонтовъ
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Дуэль. Пушкинъ – Лермонтовъ

Дуэль. Пушкинъ – Лермонтовъ (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Дуэль. Пушкинъ – Лермонтовъ
Фэнтези, Драма133 мин18+

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О фильме

Что представляет собой великий художник, который пережил свою эпоху? Что есть Гений в России? Что есть в ней Гражданин? Россия и мир. Художник и Власть. Порочный свет и чистые души. Высокие идеи и низкое лицемерие. Спасение или катастрофа. Это фильм о сегодняшнем дне.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
133 мин / 02:13

Рейтинг

5.2 КиноПоиск