Дрю Майкл
Дрю Майкл

Дрю Майкл (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.22018, Drew Michael
Комедия39 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Необычный по форме стендап многообещающего американского комика. В своих черноюморных сюрреалистичных монологах Дрю Майкл поднимает вопросы поиска себя. Режиссером концерта стал Джеррод Кармайкл, а в качестве приглашенной звезды здесь появляется Сьюки Уотерхаус. Смотрите шоу «Дрю Майкл» в подписке Amediateka на Wink.

Дрю Майкл смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.6 IMDb