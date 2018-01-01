Дрю Майкл (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.22018, Drew Michael
Комедия39 мин18+
О фильме
Необычный по форме стендап многообещающего американского комика. В своих черноюморных сюрреалистичных монологах Дрю Майкл поднимает вопросы поиска себя. Режиссером концерта стал Джеррод Кармайкл, а в качестве приглашенной звезды здесь появляется Сьюки Уотерхаус. Смотрите шоу «Дрю Майкл» в подписке Amediateka на Wink.
Дрю Майкл смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.6 IMDb