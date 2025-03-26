Друзья по расчету (фильм, 2011) смотреть онлайн
5.42011, Friends With Benefits
87 мин18+
Фильм в подписке «Взрослый»
О фильме
Джессику бросает бойфренд Роберт, с которым ее связывали длительные отношения, и девушка обращается к своему другу и коллеге Тому за утешением и советом. Однако вскоре "секс по дружбе", казавшийся поначалу всего лишь невинной затеей, перерастает в разногласия между новоиспеченными партнерами. Может ли "секс по дружбе" быть в действительности только дружбой? Нашли ли герои настоящую любовь? Или же лучшие друзья потеряли нечто самое дорогое, чего у них никогда не было...