Другой мир
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Другой мир (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Другой мир
Фэнтези, Боевик116 мин18+

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О фильме

Столетиями властители царства мрака, вампиры и оборотни ведут беспощадную войну, невидимую человеческому взору. Бесстрашная Селина, воин-вампир, каждую ночь истребляет оборотней, влекомая неутолимой жаждой мести. Ее клан уверен, что вампирам удалось одержать верх над заклятыми врагами, но Селина подозревает, что у оборотней есть тайный план, сулящий гибель ее роду...

Страна
Великобритания, США, Германия, Венгрия
Жанр
Боевик, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb