Столетиями властители царства мрака, вампиры и оборотни ведут беспощадную войну, невидимую человеческому взору. Бесстрашная Селина, воин-вампир, каждую ночь истребляет оборотней, влекомая неутолимой жаждой мести. Ее клан уверен, что вампирам удалось одержать верх над заклятыми врагами, но Селина подозревает, что у оборотней есть тайный план, сулящий гибель ее роду...

