Другой мир (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Другой мир
Фэнтези, Боевик116 мин18+
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О фильме
Столетиями властители царства мрака, вампиры и оборотни ведут беспощадную войну, невидимую человеческому взору. Бесстрашная Селина, воин-вампир, каждую ночь истребляет оборотней, влекомая неутолимой жаждой мести. Ее клан уверен, что вампирам удалось одержать верх над заклятыми врагами, но Селина подозревает, что у оборотней есть тайный план, сулящий гибель ее роду...
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb