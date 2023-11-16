Другой мир «Аркадия» (фильм, 2021) смотреть онлайн

Фантастический триллер о двух инфлюенсерах, успешная жизнь которых оказывается всего лишь иллюзией. Стив и Аника Ларето — канадские иммигранты из Италии и Испании, попытавшиеся отдалиться от собственной культуры. Свои будни они проводят, рекламируя люксовый крем от солнечных ожогов и придумывая мотивационные речи. Оба они — невероятно успешные инфлюенсеры, чьи достижения в соцсетях затмевают проблемы в личной жизни. Но однажды на всех зеркалах их дома появляется загадочный таймер, и, когда он достигает нуля, Стив и Аника оказываются совсем в другом мире. Теперь им предстоит узнать, что же на самом деле представляла собой их идеальная жизнь. Распутать тайны вместе с ними вы сможете, когда будете смотреть фильм «Другой мир "Аркадия"» онлайн на Wink.

