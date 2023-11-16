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Другой мир «Аркадия» (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Фантастический триллер о двух инфлюенсерах, успешная жизнь которых оказывается всего лишь иллюзией. Стив и Аника Ларето — канадские иммигранты из Италии и Испании, попытавшиеся отдалиться от собственной культуры. Свои будни они проводят, рекламируя люксовый крем от солнечных ожогов и придумывая мотивационные речи. Оба они — невероятно успешные инфлюенсеры, чьи достижения в соцсетях затмевают проблемы в личной жизни. Но однажды на всех зеркалах их дома появляется загадочный таймер, и, когда он достигает нуля, Стив и Аника оказываются совсем в другом мире. Теперь им предстоит узнать, что же на самом деле представляла собой их идеальная жизнь. Распутать тайны вместе с ними вы сможете, когда будете смотреть фильм «Другой мир "Аркадия"» онлайн на Wink.
СтранаКанада
ЖанрФантастика
КачествоFull HD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Дом
Кутрупи
- НПАктёр
Ник
Престон
- ИГАктёр
Ишавал
Гилл
- МСАктёр
Майкл
Стивен Перри
- КНАктриса
Каманта
Найду
- СЛАктёр
Стелла
Лаи
- МРАктриса
Магали
Р-Базине
- ЛКАктёр
Лесли
Кван
- КААктриса
Клаудия
Абси
- МШАктёр
Мостафа
Шакер
- ДСАктёр
Джереми
Сюй
- ДКСценарист
Дом
Кутрупи
- ДКПродюсер
Дом
Кутрупи
- ОЛПродюсер
Оливье
Леруа
- СТПродюсер
Себастьян
Твардош
- ТХХудожница
Тиффани
Хэмбрук
- БГОператор
Белен
Гарсиа