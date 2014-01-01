Дрон (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Ближайшее будущее. Рассказ об одном утре военного оператора дрона, которого играет Юен Бремнер ( На Игле Матч-Пойнт Падение черного ястреба). Военные дроны приватизированы, и он работает в частной компании дронов с девяти утра до пяти вечера. Однажды утром его вызвали пораньше, и он впервые п�роведeт вылет самостоятельно. Оказавшись в офисе один в ожидании задания, он шляется по интернету, играет в пасьянс, как и прочие скучающие офисные работники. Но одиночество впервые заставляет его задуматься о своей работе, о том, что одним поворотом джойстика он направляет смертоносную ракету в неизвестного ему подозреваемого за тысячи километров от него на другом краю света.



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