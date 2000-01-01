Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Ice Cube - The Up in Smoke Tour (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Для сотен тысяч фанатов на концерте тур окончен. Для миллионов фанатов хип-хопа все только начинается. И начинается эта новая эра музыки нового века прямо здесь. Присоединяйтесь. Вы погрузитесь в атмосферу Up In Smoke и получите больше, чем просто концерт. По мнению газеты New York Times, «Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Ice Cube и передвижной фестиваль хип-хопа — это идеальный, грандиозный и самый профессиональный рэп-тур на сегодняшний день». Теперь и у вас есть идеальная возможность насладиться лучшим хип-хоп концертом, заснятым когда-либо. Настоящий пропуск за кулисы для вашего удовольствия. Concert TV, концерты для вас!



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