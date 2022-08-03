Веселе 22 года, у нее нет образования и мужа, но есть маленькая дочка и желание сделать ее счастливой. Увы, девушка попадает в большие неприятности, и ей не сразу удается вырваться из порочного круга. Ее жизнь рушится, а самая страшная зависимость – героиновая – усугубляет все еще сильнее. Эта история о пути в бездну и еще одном пути обратно. После наступления темноты всегда есть свет, даже если кажется, что все потеряно.

