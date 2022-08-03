Доза счастья (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.72019, A Dose of Happiness
Драма100 мин18+
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О фильме
Веселе 22 года, у нее нет образования и мужа, но есть маленькая дочка и желание сделать ее счастливой. Увы, девушка попадает в большие неприятности, и ей не сразу удается вырваться из порочного круга. Ее жизнь рушится, а самая страшная зависимость – героиновая – усугубляет все еще сильнее. Эта история о пути в бездну и еще одном пути обратно. После наступления темноты всегда есть свет, даже если кажется, что все потеряно.
СтранаВеликобритания, Болгария
ЖанрДрама
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЯТРежиссёр
Яна
Титова
- ВКАктриса
Валентина
Каролева
- ДНАктёр
Димитар
Николов
- АААктёр
Александр
Алексиев
- АБАктёр
Асен
Блатечки
- ЛИАктриса
Лидия
Инджова
- ИЧАктриса
Ирмена
Чичикова
- ЦААктёр
Цветан
Алексиев
- СБАктриса
София
Борисова
- СБАктриса
Стела
Борисова
- ВБАктёр
Василь
Бинев
- ЯТСценарист
Яна
Титова
- ААПродюсер
Александр
Алексиев
- НСПродюсер
Ники
Стоичков
- ЛБПродюсер
Люсиус
Барр
- КБКомпозитор
Кристофер
Барнетт