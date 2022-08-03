Дорогая, я уменьшил детей (фильм, 1989) смотреть онлайн
8.41989, Honey, I Shrunk the Kids
Фантастика, Кино для детей89 мин6+
О фильме
Последнее изобретение великого новатора Залински — электромагнитная машина, которая может уменьшать предметы. Когда чудо техники заработало, этими предметами оказались… дети изобретателя.
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДДРежиссёр
Джо
Джонстон
- РМАктёр
Рик
Морэнис
- МФАктёр
Мэтт
Фрюэр
- МСАктриса
Марша
Стрэссмен
- КСАктриса
Кристин
Сазерленд
- ТУАктёр
Томас
Уилсон Браун
- ДРАктёр
Джэред
Раштон
- ЭОАктриса
Эми
О’Нил
- РОАктёр
Роберт
Оливери
- КСАктёр
Карл
Стивен
- МЛАктёр
Марк
Л. Тейлор
- ТШСценарист
Том
Шульман
- СГСценарист
Стюарт
Гордон
- БЮСценарист
Брайан
Юзна
- ЭНСценарист
Эд
Нэха
- ПФПродюсер
Пенни
Финкелман Кокс
- Продюсер
Джон
Ландау
- ТДПродюсер
Томас
Дж. Смит
- БЮПродюсер
Брайан
Юзна
- ДЯХудожник
Джон
Яковелли
- ХНОператор
Хиро
Нарита
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер