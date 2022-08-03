Дорогая, я уменьшил детей
Wink
Детям
Дорогая, я уменьшил детей

Дорогая, я уменьшил детей (фильм, 1989) смотреть онлайн

8.41989, Honey, I Shrunk the Kids
Фантастика, Кино для детей89 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Последнее изобретение великого новатора Залински — электромагнитная машина, которая может уменьшать предметы. Когда чудо техники заработало, этими предметами оказались… дети изобретателя.

Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорогая, я уменьшил детей»