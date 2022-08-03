Дорогая, мы себя уменьшили (фильм, 1996) смотреть онлайн

Дорогая, мы себя уменьшили
8.31996, Honey, We Shrunk Ourselves!
Фантастика, Приключения72 мин12+

О фильме

На этот раз самому профессору выпал шанс оценить, каково сражаться с тараканами размером с Годзиллу и кататься на игрушечных автомобильчиках. Если дети вовремя не заметят своих маленьких родителей, они рискуют остаться сиротами.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
Full HD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.0 IMDb

