Дорогая, мы себя уменьшили (фильм, 1996) смотреть онлайн
8.31996, Honey, We Shrunk Ourselves!
Фантастика, Приключения72 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
На этот раз самому профессору выпал шанс оценить, каково сражаться с тараканами размером с Годзиллу и кататься на игрушечных автомобильчиках. Если дети вовремя не заметят своих маленьких родителей, они рискуют остаться сиротами.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.0 IMDb
