Дорогая Абби (фильм, 2011) смотреть онлайн

Наташа Найс и Джованни Франциско в этой романтической, очаровательной и непредсказуемой комедии. Джек (Джованни), популярный и измученный опубликованием всевозможных советов блоггер, как-будто не имеет абсолютно никаких проблем, преподнося слова мудрости для его романтически настроенных читателей. В это время Эбби (Наташа), его экс-подруга, по-прежнему находится рядом с ним. Но постепенно чувство необустроенности личной жизни превращается в их сложных отношениях в настоящий кризис. Сможет ли Джек следовать своим собственным словам мудрости или в конечном итоге он потеряет Эбби на радость ее очередному парню?



