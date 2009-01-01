Дориан Грей (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Мистический триллер, снятый по мотивам романа «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда.



Англия Викторианской эпохи. Прекрасный, наивный юноша Дориан Грей приезжает в Лондон. Жизнь в столице наполнена соблазнами, и вскоре он попадает под влияние богатого джентльмена, лорда Генри Уоттона. Талантливый художник Бэзил Хэллуорд пишет портрет молодого джентельмена. Увидев работу, Дориан произносит знаковую фразу. Он утверждает, что готов продать душу за возможность оставаться всегда таким, как на портрете. Дориан погружается в пучину порока, пробует все запретные удовольствия. Его извращенная душа постоянно требует большего. А в это время изображение на портрете начинает меняться. Становится понятно, что слова юноши были услышаны. Теперь он навсегда останется молодым и красивым. Но может ли вечная юность даровать человеку настоящее счастье?



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