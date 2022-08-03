27-летняя Мирэ, офисная сотрудница из Токио, только что вернулась в Японию. 22-летняя студентка Сора стремится стать учителем, а 20-летняя фрилансер Рэйка подрабатывает в кафе окономияки в Хиросиме. Наполненная магией история начинается, когда загадочный случай сводит их вместе и вынуждает отправиться навстречу приключениям.

