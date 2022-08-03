9.02020, Majo minarai wo sagashite
Аниме, Комедия87 мин12+
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Дореми: В поисках волшебства (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
27-летняя Мирэ, офисная сотрудница из Токио, только что вернулась в Японию. 22-летняя студентка Сора стремится стать учителем, а 20-летняя фрилансер Рэйка подрабатывает в кафе окономияки в Хиросиме. Наполненная магией история начинается, когда загадочный случай сводит их вместе и вынуждает отправиться навстречу приключениям.
СтранаЯпония
ЖанрКомедия, Мультфильм, Фэнтези, Аниме
КачествоFull HD, SD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ХКРежиссёр
Харука
Катамани
- ДСРежиссёр
Дзюнъити
Сато
- РМАктриса
Рэна
Мацуи
- АМАктриса
Аои
Морикава
- КМАктриса
Канако
Момота
- ТААктриса
Томоко
Акия
- ТТАктриса
Тиэми
Тиба
- КХАктёр
Кэнта
Хамано
- АИАктёр
Акира
Исида
- СИАктриса
Сава
Исигэ
- ЮМАктриса
Юки
Мацуока
- СМАктёр
Сёхэй
Миура
- ОМАктриса дубляжа
Ольга
Мацкевич
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Симанович
- ВЧАктриса дубляжа
Виктория
Черникова
- МНАктриса дубляжа
Мария
Новокшенова
- МБАктриса дубляжа
Мария
Бондаренко
- СНМонтажёр
Сигэру
Нисияма
- КОКомпозитор
Кэйити
Оку