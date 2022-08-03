Дореми: В поисках волшебства
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Фильмы
Дореми: В поисках волшебства
9.02020, Majo minarai wo sagashite
Аниме, Комедия87 мин12+

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Дореми: В поисках волшебства (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

27-летняя Мирэ, офисная сотрудница из Токио, только что вернулась в Японию. 22-летняя студентка Сора стремится стать учителем, а 20-летняя фрилансер Рэйка подрабатывает в кафе окономияки в Хиросиме. Наполненная магией история начинается, когда загадочный случай сводит их вместе и вынуждает отправиться навстречу приключениям.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Мультфильм, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD, SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дореми: В поисках волшебства»