Дом удовольствий (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

7.32022, La maison
Драма82 мин18+
Писательница устраивается в бордель, чтобы собрать материал для новой книги, но исследование выходит из-под контроля. Откровенная драма по реальной истории

Писательница устраивается в бордель в поисках вдохновения для следующей книги. Откровенная французская драма, вдохновленная реальными событиями. Француженка Эмма живет в Берлине и никак не может найти идею для своего нового — уже третьего по счету — романа. Однажды в попытке разнообразить свою интимную жизнь она приводит своего любовника Стефана в бордель. После этого ей в голову приходит смелая идея — устроиться туда самой, чтобы собирать истории женщин, торгующих своим телом. Она притворяется профессионалкой в этой сфере, и ее с радостью берут за соблазнительный французский акцент. Но чем больше времени Эмма проводит в борделе, тем больше размывается граница между исследованием для книги и собственными желаниями. Подписывайтесь на Wink, чтобы смотреть «Дом удовольствий» — фильм 2022 онлайн уже доступен на нашем видеосервисе.

Страна
Франция, Бельгия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb