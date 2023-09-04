Дом удовольствий (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Писательница устраивается в бордель в поисках вдохновения для следующей книги. Откровенная французская драма, вдохновленная реальными событиями. Француженка Эмма живет в Берлине и никак не может найти идею для своего нового — уже третьего по счету — романа. Однажды в попытке разнообразить свою интимную жизнь она приводит своего любовника Стефана в бордель. После этого ей в голову приходит смелая идея — устроиться туда самой, чтобы собирать истории женщин, торгующих своим телом. Она притворяется профессионалкой в этой сфере, и ее с радостью берут за соблазнительный французский акцент. Но чем больше времени Эмма проводит в борделе, тем больше размывается граница между исследованием для книги и собственными желаниями. Подписывайтесь на Wink, чтобы смотреть «Дом удовольствий» — фильм 2022 онлайн уже доступен на нашем видеосервисе.
Рейтинг
- АБРежиссёр
Анисса
Боннфон
- АЖАктриса
Ана
Жирардо
- ОААктриса
Ор
Атика
- Актриса
Росси
де Пальма
- ЯРАктёр
Янник
Ренье
- ФРАктёр
Филипп
Реббо
- ДХАктриса
Джина
Хименес
- НБАктриса
Никита
Белуччи
- ЛЭАктёр
Лукас
Энгландер
- ХШАктриса
Хильдегард
Шредтер
- ИАктриса
Ирма
- АБСценарист
Анисса
Боннфон
- Сценарист
Дьястем
- КМПродюсер
Клеман
Мисерез
- МВПродюсер
Матье
Вартер
- АБПродюсер
Анисса
Боннфон
- ЯМОператор
Янн
Марито