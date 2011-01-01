Дом терпимости (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, L'Apollonide (Souvenirs de la maison close)
Драмы120 мин18+
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Сюжет
Начало ХХ века. Парижский публичный дом, доживающий последние дни. Длинный шрам на лице одной из проституток — словно трагическая улыбка.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ББРежиссёр
Бертран
Бонелло
- НЛАктриса
Ноэми
Львовски
- Актриса
Афсиа
Эрзи
- ССАктриса
Селин
Саллетт
- ЖТАктриса
Жазмин
Тринка
- Актриса
Адель
Энель
- АБАктриса
Алис
Барноль
- ИЗАктриса
Илиана
Забет
- ПЖАктриса
Полин
Жакар
- ДЛАктриса
Джудит
Лу Леви
- АТАктриса
Анаис
Томас
- ББСценарист
Бертран
Бонелло
- ББПродюсер
Бертран
Бонелло
- КЛПродюсер
Кристина
Ларсен
- ВДПродюсер
Вероника
Дж. Валентини
- АРХудожница
Анаис
Роман
- ББКомпозитор
Бертран
Бонелло