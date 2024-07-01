Дом с прислугой. Проклятие госпожи (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Дом с прислугой. Проклятие госпожи
Дом с прислугой. Проклятие госпожи
7.72016, Cô Hâu Gái
Ужасы, Мелодрама100 мин18+

Роман служанки и хозяина французского поместья вызывает гнев духов, поселившихся в проклятом особняке. Фильм «Дом с прислугой. Проклятье госпожи» — это атмосферный готический хоррор о колониальном прошлом Вьетнама.

1953 год. Пройдя сотни километров в поисках работы, Лин оказывается на каучуковой плантации, принадлежащей капитану Себастьяну Лорену. Девушка осталась без семьи в трудном положении, и она совершенно не боится легенд, согласно которым поместье населяют призраки прислуги, жестоко убитой прежними хозяевами. Лин тут же нанимают, ведь плантации срочно требуются работники. Среди ее главных обязанностей — ухаживать за капитаном, который восстанавливается после тяжелой травмы. Между Лин и Себастьяном возникают чувства, но вскоре в поместье приезжает невеста капитана, а в коридорах замечают мстительный дух его погибшей жены. Теперь любовь хозяина и служанки оборачивается настоящим кошмаром.

Страна
Вьетнам, Южная Корея
Жанр
Ужасы, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.6 IMDb