Дом с прислугой. Проклятие госпожи (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Роман служанки и хозяина французского поместья вызывает гнев духов, поселившихся в проклятом особняке. Фильм «Дом с прислугой. Проклятье госпожи» — это атмосферный готический хоррор о колониальном прошлом Вьетнама.



1953 год. Пройдя сотни километров в поисках работы, Лин оказывается на каучуковой плантации, принадлежащей капитану Себастьяну Лорену. Девушка осталась без семьи в трудном положении, и она совершенно не боится легенд, согласно которым поместье населяют призраки прислуги, жестоко убитой прежними хозяевами. Лин тут же нанимают, ведь плантации срочно требуются работники. Среди ее главных обязанностей — ухаживать за капитаном, который восстанавливается после тяжелой травмы. Между Лин и Себастьяном возникают чувства, но вскоре в поместье приезжает невеста капитана, а в коридорах замечают мстительный дух его погибшей жены. Теперь любовь хозяина и служанки оборачивается настоящим кошмаром.



О том, кто может выбраться с мрачной плантации, расскажет хоррор «Дом с прислугой. Проклятие госпожи» 2016 года, смотреть онлайн который вы сможете на Wink.

